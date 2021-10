Ballottaggio a Caserta, le strategie dei due sfidanti Marino e Zinzi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra appelli ai candidati sindaci sconfitti e ai cittadini, sono in pieno corso a Caserta i movimenti di Carlo Marino e Gianpiero Zinzi per giungere agli apparentamenti e garantirsi così l’elezione alla carica di sindaco al Ballottaggio di domenica e lunedì 17 e 18 ottobre. E’ stato Marino il primo ad invocare subito dopo il voto, con un appello su facebook, il sostegno di tutti gli altri candidati, sia di quelli più vicini alla sua posizione politica, sebbene posti più a sinistra, come Romolo Vignola e Raffaele Giovine (giunti rispettivamente quarto e quinto con il 10% e l’8% delle preferenze), sia di Pio Del Gaudio, ex sindaco di Caserta e soprattutto ex coordinatore di Forza Italia (5282 voti per un 12,97%), dunque di provenienza e militanza di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra appelli ai candidati sindaci sconfitti e ai cittadini, sono in pieno corso ai movimenti di Carloe Gianpieroper giungere agli apparentamenti e garantirsi così l’elezione alla carica di sindaco aldi domenica e lunedì 17 e 18 ottobre. E’ statoil primo ad invocare subito dopo il voto, con un appello su facebook, il sostegno di tutti gli altri candidati, sia di quelli più vicini alla sua posizione politica, sebbene posti più a sinistra, come Romolo Vignola e Raffaele Giovine (giunti rispettivamente quarto e quinto con il 10% e l’8% delle preferenze), sia di Pio Del Gaudio, ex sindaco die soprattutto ex coordinatore di Forza Italia (5282 voti per un 12,97%), dunque di provenienza e militanza di ...

gennaromigliore : A #Caserta il sindaco Carlo Marino stacca di 5 punti % il candidato della destra e va al ballottaggio grazie al ris… - anteprima24 : ** #Ballottaggio a #Caserta, le strategie dei due sfidanti #Marino e #Zinzi ** - casertafocus : IL VOTO A CASERTA – Ecco quanti voti servono per vincere il ballottaggio e diventare il nuovo sindaco - carloscatozza : La nostra #Caserta stara’ nei talk di Rete4 per mesi sulle bocche di Salvini e Senaldi in caso di vittoria di Zinzi… - casertafocus : SCRUTINIO CASERTA – Scoppia il caso ‘sezione 41’, i voti non sono stati assegnati a nessuno: solo dopo il ballottag… -