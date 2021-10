Ballottaggi, a Caserta, si infiamma il duello tra Marino e Zinzi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di neanche 24 ore dall’ufficializzazione dei dati definitivi sui voti raccolti dai candidati sindaci a Caserta, il fuoco incrociato tra i due candidati che si sfideranno al Ballottaggio, Carlo Marino del Pd sostenuto dal centrosinistra e Gianpiero Zinzi della Lega appoggiato dal centrodestra, è già partito con dichiarazioni pesanti. “Vinceremo, sono convinto che Caserta non si lega e che voterà l’unico vero Casertano in campo. Mentre la destra è spaccata anche a livello nazionale, noi del centrosinistra abbiamo confermato la nostra unità”. Ecco quindi l’affondo verso il rivale. “C’è chi va nei quartieri difficili il giorno prima del voto a incontrare fidati amici e chi come noi sceglie di tornare tra la gente in maniera ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di neanche 24 ore dall’ufficializzazione dei dati definitivi sui voti raccolti dai candidati sindaci a, il fuoco incrociato tra i due candidati che si sfideranno alo, Carlodel Pd sostenuto dal centrosinistra e Gianpierodella Lega appoggiato dal centrodestra, è già partito con dichiarazioni pesanti. “Vinceremo, sono convinto chenon si lega e che voterà l’unico verono in campo. Mentre la destra è spaccata anche a livello nazionale, noi del centrosinistra abbiamo confermato la nostra unità”. Ecco quindi l’affondo verso il rivale. “C’è chi va nei quartieri difficili il giorno prima del voto a incontrare fidati amici e chi come noi sceglie di tornare tra la gente in maniera ...

