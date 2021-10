Baby Boss 2, la recensione: bimbi troppo cresciuti o genitori rimasti bambini? (Di giovedì 7 ottobre 2021) La nostra recensione di Baby Boss 2: Affari di famiglia, il sequel che alza il tiro sul punto di vista e sulle tematiche, dal 7 ottobre al cinema con Universal Pictures. Il problema di molti sequel soprattutto animati è che tentano di replicare la formula vincente del primo capitolo senza provare a rinnovare la storia, la tematica o il punto di vista. Chi pensava che Baby Boss 2, dal 7 ottobre solo al cinema con Universal Pictures, mostrasse i due fratelli poco più grandi dovrà ricredersi perché li fa vedere invece adulti e cresciuti, Tim il maggiore ha formato la propria famiglia, Ted invece si è immerso totalmente negli affari finendo per trascurare la famiglia (del fratello). E il sottotitolo del sequel "Affari di famiglia" dovrebbe darvi un indizio su cosa … Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) La nostradi2: Affari di famiglia, il sequel che alza il tiro sul punto di vista e sulle tematiche, dal 7 ottobre al cinema con Universal Pictures. Il problema di molti sequel soprattutto animati è che tentano di replicare la formula vincente del primo capitolo senza provare a rinnovare la storia, la tematica o il punto di vista. Chi pensava che2, dal 7 ottobre solo al cinema con Universal Pictures, mostrasse i due fratelli poco più grandi dovrà ricredersi perché li fa vedere invece adulti e, Tim il maggiore ha formato la propria famiglia, Ted invece si è immerso totalmente negli affari finendo per trascurare la famiglia (del fratello). E il sottotitolo del sequel "Affari di famiglia" dovrebbe darvi un indizio su cosa …

