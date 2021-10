Avere professionisti competenti nelle P.A.: ecco l’obiettivo del Master Unisannio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non è una questione di nome, dimensioni e storia. È questione di idee, capacità e competenze. Su queste si basa l’Università degli Studi del Sannio che, nella sue breve vita (resta un ateneo relativamente giovane) ha saputo compensare con doti e qualità il gap naturalmente esistente con altre Università. E queste doti, alla fine, hanno avuto il risultato di far aumentare la capacità attrattiva dell’Istituto sannita. Una sorta di rivoluzione culturale: si passa dalla quantità (la ricerca di un numero consono e lusinghiero di iscritti) alla qualità (la formazione di professionisti che possono essere all’altezza con le loro competenze). Ed è un approccio che ha avuto successo e ne avrà ancora, considerate le iniziative e il prodotto finale. ecco perché, proprio in questa ottica, va colto come grande opportunità il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non è una questione di nome, dimensioni e storia. È questione di idee, capacità e competenze. Su queste si basa l’Università degli Studi del Sannio che, nella sue breve vita (resta un ateneo relativamente giovane) ha saputo compensare con doti e qualità il gap naturalmente esistente con altre Università. E queste doti, alla fine, hanno avuto il risultato di far aumentare la capacità attrattiva dell’Istituto sannita. Una sorta di rivoluzione culturale: si passa dalla quantità (la ricerca di un numero consono e lusinghiero di iscritti) alla qualità (la formazione diche possono essere all’altezza con le loro competenze). Ed è un approccio che ha avuto successo e ne avrà ancora, considerate le iniziative e il prodotto finale.perché, proprio in questa ottica, va colto come grande opportunità il ...

