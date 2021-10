Austria: Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il cancelliere dell’Austria Sebastian Kurz è indagato per “favoreggiamento della corruzione”. Secondo l’accusa, Kurtz commissionò con soldi pubblici diversi sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e dall TV privata oe24 con scopi “esclusivamente partitici” e personali. Kurtz nega ogni illecito, ma l’opposizione e i partiti di coalizione chiedono le sue dimissioni. Austria: il cancelliere Kurz è indagato per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il cancelliere dell’Sebastianper “”. Secondo l’accusa, Kurtz commissionò con soldi pubblici diversi sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e dall TV privata oe24 con scopi “esclusivamente partitici” e personali. Kurtz nega ogni illecito, ma l’opposizione e i partiti di coalizione chiedono le sue dimissioni.: il cancelliereper

