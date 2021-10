Austria, il cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione e concussione. Kurz e i suoi più stretti consiglieri avrebbero utilizzato fondi pubblici per avere una copertura mediatica favorevole. E’ questa l’accusa che ha terremotato oggi la politica Austriaca al centro dell’indagine dell’Ufficio del procuratore per gli affari economici e la corruzione (Wksta), da cui è partito l’ordine per una serie di raid e perquisizioni dell’ufficio del cancelliere e del quartier generale dell’Oevp. “Sono convinto che queste accuse si riveleranno presto false” ha detto Kurz alla tv Orf. Il cancelliere ha accusato i magistrati di aver preso fuori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilco Sebastianpere concussione.e i suoi più stretti consiglieri avrebbero utilizzato fondi pubblici per avere una copertura mediatica favorevole. E’ questa l’accusa che ha terremotato oggi la politicaca al centro dell’indagine dell’Ufficio del procuratore per gli affari economici e la(Wksta), da cui è partito l’ordine per una serie di raid e perquisizioni dell’ufficio dele del quartier generale dell’Oevp. “Sono convinto che queste accuse si riveleranno presto false” ha dettoalla tv Orf. Ilha accusato i magistrati di aver preso fuori ...

