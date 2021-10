Auf wiedersehen. Merkel a Roma per i saluti: "Draghi garante dell'euro" (Di giovedì 7 ottobre 2021) La cancelliera Angela Merkel “ha avuto un ruolo decisivo nella creazione del programma Next Generation EU, un segno tangibile della solidarietà dell’Unione europea verso i Paesi più colpiti dalla pandemia, e una straordinaria occasione per rilanciare la crescita economica in Italia in modo robusto, equo e sostenibile”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo aver incontrato a palazzo Chigi la cancelliera. “Merkel è stata una campionessa del multilateralismo quando altri Paesi si schieravano per il protezionismo e l’isolazionismo”, ha ricordato Draghi. ”È stata un esempio per tante ragazze e giovani donne interessate alla vita politica. Ha trasformato il ruolo della Germania in europa. Ci mancherà, ma sono sicuro avremo modo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) La cancelliera Angela“ha avuto un ruolo decisivo nella creazione del programma Next Generation EU, un segno tangibilea solidarietà’Unionepea verso i Paesi più colpiti dalla pandemia, e una straordinaria occasione per rilanciare la crescita economica in Italia in modo robusto, equo e sostenibile”. Così il presidente del Consiglio Mariodopo aver incontrato a palazzo Chigi la cancelliera. “è stata una campionessa del multilateralismo quando altri Paesi si schieravano per il protezionismo e l’isolazionismo”, ha ricordato. ”È stata un esempio per tante ragazze e giovani donne interessate alla vita politica. Ha trasformato il ruoloa Germania inpa. Ci mancherà, ma sono sicuro avremo modo ...

