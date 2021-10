Attacco hacker a Twitch | svelati i guadagni dei creator

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Oggi giorno milioni di persone sono collegate super vedere lo streaming dei loro beniamini. La piattaforma leader soprattutto nel mondo dei videogames di proprietà di Amazon, ha subito ieri sera un. Ad esser stati trafugati sono diversi dati personali presenti sulla piattaforma. Le informazioni rubate sono state caricate su un Torrent gigantesco e messe così a disposizioni del pubblico in rete. Si tratta del più grave leak mai sofferto dalla compagnia e racchiuso in 130GB di dati finiti in rete alla mercé di tutti.degli streamer Oltre al codice sorgente del software utilizzato, ad esser statisono anche i compensi degli streamer, compresi quelli italiani. ...

StefanoGuerrera : comunque è crollata sia la rete LAN che la rete WAN, in italiano si traduce in disastro. Si parla anche di badge ch… - Easytech_IT : Lo #spoofing è un tipo di attacco informatico dove l'#hacker falsifica la propria identità con lo scopo di rubare d… - infoitscienza : Twitch, l'attacco hacker è stato 'il più grave possibile' secondo gli esperti - EsportsWebit : Twitch colpito dal più grosso attacco hacker di sempre - Tiziano9 : Attacco hacker, boosting ed eFootball, ne vogliamo parlare? #twitch #twitchitalia #twitchitaliastreamer #efootball… -

Glinon hanno risparmiato nemmeno l'Italia che, fino a questo momento, ha visto crescere la ... Come in tutti i Paese, il ransomware è stato la forma dipiù utilizzata e, in Italia, la ...Il lavoro degliha sicuramente causato danni a Twitch ed ai content creator, sebbene la ... Secondo gli esperti , questoè stato veramente grave, uno dei peggiori scenari possibili che ...È disponibile da oggi la nuova Fire TV Stick 4K Max di Amazon ad un prezzo davvero interessante e con nuove caratteristiche che la elevano rispetto alle altre: maggiore potenza, nuovo processore ma an ...A cura di Lorenzo Longhitano. L'attacco hacker alla piattaforma di streaming Twitch emerso nelle scorse ore sta causando un vero e proprio terremoto nella comunità dei videogiocatori e degli osservato ...