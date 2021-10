Atalanta, squadra al lavoro. Out Gosens, Pessina e Toloi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mattinata di lavoro per l’Atalanta al Centro Bortolotti. Assenti i 14 nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali, mister Gasperini ha diretto una seduta a ranghi ridotti con i giocatori rimasti a disposizione a Zingonia, nel dettaglio Malinovskyi, Muriel, Palomino, Pezzella, Zappacosta e i portieri Rossi e Sportiello. Out Gosens, Pessina e Toloi. Domani, venerdì 8 ottobre, è in programma un’altra seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mattinata diper l’al Centro Bortolotti. Assenti i 14 nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali, mister Gasperini ha diretto una seduta a ranghi ridotti con i giocatori rimasti a disposizione a Zingonia, nel dettaglio Malinovskyi, Muriel, Palomino, Pezzella, Zappacosta e i portieri Rossi e Sportiello. Out. Domani, venerdì 8 ottobre, è in programma un’altra seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.

