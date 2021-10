Atalanta, prime sette giornate di campionato a confronto con la scorsa stagione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo sette giornate ci campionato, con la pausa per le nazionali a pieno regime, è tempo di bilanci in casa Atalanta. Certezze, limiti e statistiche nerazzurre: confrontando il tutto con la squadra della stagione 2020-2021. Punti in classifica Partiamo dalla base: i risultati conquistati sul campo. L’anno scorso l’Atalanta ha collezionato 4 vittorie (Lazio, Torino, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Probabili formazioni Real Madrid-Atalanta, Champions Il sorprendente (e grintoso) inizio di José Palomino in difesa Tra i pali un “Number Juan” che salva le sorti ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopoci, con la pausa per le nazionali a pieno regime, è tempo di bilanci in casa. Certezze, limiti e statistiche nerazzurre: confrontando il tutto con la squadra della2020-2021. Punti in classifica Partiamo dalla base: i risultati conquistati sul campo. L’anno scorso l’ha collezionato 4 vittorie (Lazio, Torino, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Probabili formazioni Real Madrid-, Champions Il sorprendente (e grintoso) inizio di José Palomino in difesa Tra i pali un “Number Juan” che salva le sorti ...

