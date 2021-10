Atalanta, emergenza infortuni muscolari: è il conto pagato dopo gli Europei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bergamo - L'Atalanta sta pagando un conto salatissimo, in termini di infortuni muscolari, per le fatiche estive dei suoi tanti calciatori impegnati nei campionati Europei e sudamericani. Giocatori ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bergamo - L'sta pagando unsalatissimo, in termini di, per le fatiche estive dei suoi tanti calciatori impegnati nei campionatie sudamericani. Giocatori ...

Atalanta, adesso è emergenza: i tempi di Pessina Commenta per primo Dopo il ko pesante di Hateboer a cui sono seguiti in alternanza quelli di Zapata, Muriel, e i più recenti di Toloi e Gosens, l 'Atalanta perde un altro titolare: per il trequartista Matteo Pessina si tratta di lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. I tempi di recupero sono incerti, ma variano dai minimo ...

Atalanta, emergenza infortuni muscolari: è il conto pagato dopo gli Europei Il Giorno Atalanta, emergenza infortuni muscolari: è il conto pagato dopo gli Europei Da Gosens a Pessina: i giocatori impegnati con le Nazionali in estate stanno avendo problemi fisici. Stesso discorso per i colombiani Muriel e Zapata ...

