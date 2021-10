Atalanta | è allarme infortuni | “Stress psicofisico elevatissimo”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Bergamo. È una stagione strana per l’, che si ritrova a guardare, più che il bicchiere mezzo pieno, considerati prestazioni e risultati in campionato e Champions, all’infermeria mezza piena, fatto nuovo a cui sicuramente non eravamo abituati, eppure l’elenco degli indisponibili più che ridursi tende ad allungarsi, dopo quel che è successo a Pessina. Tra l’altro, se vogliamo tornare sull’episodio accaduto durante-Milan, non ci era parso proprio così pulito l’intervento di Tomori, con Pessina lanciato ormai davanti a Maignan e il difensore rossonero che sicuramente colpisce la palla ma anche il trequartista nerazzurro che rimane a terra. Niente rigore, tutto regolare per l’arbitro e per il Var… In compenso, Pessina (uscito dal campo in barella) dovrà stare fuori per almeno un mese e mezzo, ed è l’ultimo di una serie di ...