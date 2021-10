ATA: per fragili lavoro agile fino al 31 dicembre, assenza equiparata a ricovero. No smartworking per chi non ha Green pass (Di giovedì 7 ottobre 2021) Personale ATA: le ultime novità sullo svolgimento del lavoro alla luce degli ultimi decreti e chiarimenti ministeriali. Il lavoro agile è previsto fino alla fine dello stato di emergenza, 31 dicembre 2021, per i lavoratori fragili; non è invece consentito a coloro che non sono in possesso del Green pass, obbligatorio dal 1° settembre. Dal 15 ottobre in presenza tutta la PA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Personale ATA: le ultime novità sullo svolgimento delalla luce degli ultimi decreti e chiarimenti ministeriali. Ilè previstoalla fine dello stato di emergenza, 312021, per i lavoratori; non è invece consentito a coloro che non sono in possesso del, obbligatorio dal 1° settembre. Dal 15 ottobre in presenza tutta la PA. L'articolo .

