Ascolti Tv analisi 6 ottobre: Luci a San Siro, si accendono Sciarelli e Coliandro, sparisce Canale 5, Giletti e Corona dietro Brindisi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ascolti al top: il programma più visto Italia-Spagna, a 9,1 milioni e 37%; Il pacchettone di Rai Sport con pre e post a 8 milioni e 33,4%; Tg1 a 5,4 milioni e 25,1% Luci a San Siro, ed anche tante emozioni ieri, mercoledì 6 ottobre, ma poi pure tanta frustrazione per la sconfitta degli Azzurri contro la Spagna nella semifinale di Nations League in onda su Rai1. In prima serata, con la partita di grandissimo appeal popolare sull’ammiraglia pubblica, Canale 5 si è difesa con la pellicola La signora dello zoo di Varsavia. Lato Viale Mazzini, inoltre, su Rai2 è andato in onda normalmente l’Ispettore Coliandro4, mentre su Rai 3 non è mancata all’appello Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?, rifugio naturale per il pubblico femminile in particolare e per quello più ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 7 ottobre 2021)al top: il programma più visto Italia-Spagna, a 9,1 milioni e 37%; Il pacchettone di Rai Sport con pre e post a 8 milioni e 33,4%; Tg1 a 5,4 milioni e 25,1%a San, ed anche tante emozioni ieri, mercoledì 6, ma poi pure tanta frustrazione per la sconfitta degli Azzurri contro la Spagna nella semifinale di Nations League in onda su Rai1. In prima serata, con la partita di grandissimo appeal popolare sull’ammiraglia pubblica,5 si è difesa con la pellicola La signora dello zoo di Varsavia. Lato Viale Mazzini, inoltre, su Rai2 è andato in onda normalmente l’Ispettore4, mentre su Rai 3 non è mancata all’appello Federicacon Chi l’ha visto?, rifugio naturale per il pubblico femminile in particolare e per quello più ...

