Ascolti tv 6 ottobre 2021 | almeno l’Italia sbanca Auditel Solo Rai sul podio

(Di giovedì 7 ottobre 2021)tv: Rai1 vola con la Nazionale, poi Rai3 e Rai2 La semifinale di Nations League doveva essere la rivincita di quella degli Europei, ma molto meno prestigiosa, e questa volta hanno vinto gli spagnoli grazie anche all’espulsione di Bonucci alla fine del primo tempo. Delusione per gli azzurri di Mancini, che perdono l’imbattibilità dopo tre anni, ma che fanno volare Rai1 al 36,96% di share media con 9,075 milioni di tifosi collegati. In untutto di viale Mazzini, al secondo posto si piazza Chi l’ha visto? su Rai3, che registra il 10,82% di share media con 2,132 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto il 10,12% e 1,9 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv L’ispettore Coliandro su Rai2 con l’8,28% e 1,817 milioni di contatti. La stessa fiction sette giorni fa aveva portato a casa ...

tv ieri sera, mercoledì 6: partita Italia - Spagna, film La signora dello zoo di Varsavia Sfida tra la partita di calcio Italia - Spagna e il film La signora dello zoo di Varsavia ieri ...Stasera in tv, giovedì 7 ottobre 2021: ennesima sfida intra Fino all'ultimo battito e Star in the star Come ogni giovedì anche oggi, 7 ottobre, in prima serata si ripeterà la sfida intra Star in the star, ...