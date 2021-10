Ascolti gonfiati del 50% da DAZN: l’accusa de Il Fatto Quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuova bufera su DAZN: nell’occhio del ciclone finiscono gli Ascolti gonfiati del 50% per le gare fino a questo punto del campionato Nuova bufera su DAZN. Questa volta nell’occhio del ciclone non la trasmissione delle gare ma gli Ascolti gonfiati del 50%. In occasione di Napoli-Juve, DAZN ha comunicato 1,6 milioni di spettatori mentre l’Auditel 1,1. Così come per Lazio-Roma: 1,2 per DAZN, 765 mila per Auditel. Per Il Fatto Quotidiano si arriva a un totale di 8 milioni potenziali di utenti persi rispetto alla scorsa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuova bufera su: nell’occhio del ciclone finiscono glidel 50% per le gare fino a questo punto del campionato Nuova bufera su. Questa volta nell’occhio del ciclone non la trasmissione delle gare ma glidel 50%. In occasione di Napoli-Juve,ha comunicato 1,6 milioni di spettatori mentre l’Auditel 1,1. Così come per Lazio-Roma: 1,2 per, 765 mila per Auditel. Per Ilsi arriva a un totale di 8 milioni potenziali di utenti persi rispetto alla scorsa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

