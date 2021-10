Arval, Nissan e Sibeg - Le-mobility in Sicilia passa anche dalle bollicine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sibeg, che in Sicilia è sinonimo di Coca-Cola (dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce tutti i prodotti del marchio di Atlanta, dallo stabilimento di Catania), si allea a Nissan e Arval per lo sviluppo della mobilità elettrica con il Green mobility Project 2.0. Il percorso, avviato nel 2018, si arricchisce ora con l'introiduzione nella flotta di 98 Nissan Leaf elettriche, fornite in noleggio a lungo termine da Arval Italia. L'accordo prevede una durata di 4 anni, con i classici servizi per la gestione dell'auto (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa). Grazie alla scelta green, tra l'altro, Sibeg partecipa di diritto all'iniziativa 1 Electrified Vehicle = 1 Tree, un progetto internazionale con ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 ottobre 2021), che inè sinonimo di Coca-Cola (dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce tutti i prodotti del marchio di Atlanta, dallo stabilimento di Catania), si allea aper lo sviluppo della mobilità elettrica con il GreenProject 2.0. Il percorso, avviato nel 2018, si arricchisce ora con l'introiduzione nella flotta di 98Leaf elettriche, fornite in noleggio a lungo termine daItalia. L'accordo prevede una durata di 4 anni, con i classici servizi per la gestione dell'auto (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa). Grazie alla scelta green, tra l'altro,partecipa di diritto all'iniziativa 1 Electrified Vehicle = 1 Tree, un progetto internazionale con ...

