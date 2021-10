Arriva la serie cartoon ‘Lupo racconta la Sma’ (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva da oggi il cartoon per adulti e bambini “Lupo racconta la Sma”, una serie in 6 puntate, promossa da Biogen e Famiglie Sma e distribuita in esclusiva da Amazon Prime Video. La serie – presentata questa mattina durante un webinar – ha per protagonisti gli animali del bosco (Lupo, Mastro Gufo, Tordo, Mamma cinghiale, Serpentella, i fratelli Carpa) che, grazie alla forza coinvolgente delle voci narranti di Fabio Volo, Luca Ward, Francesco Pannofino, La Pina e il Trio Medusa, ci racconta cos’è l’Atrofia muscolare spinale (Sma), una malattia che colpisce nel mondo circa 1 neonato ogni 10mila e – secondo le stime -interessa oggi in Italia circa 850 persone, di cui la maggior parte con un’età inferiore ai 16 anni. Tratto dall’omonima raccolta di favole scritta da Jacopo Casiraghi, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021)da oggi ilper adulti e bambini “Lupola Sma”, unain 6 puntate, promossa da Biogen e Famiglie Sma e distribuita in esclusiva da Amazon Prime Video. La– presentata questa mattina durante un webinar – ha per protagonisti gli animali del bosco (Lupo, Mastro Gufo, Tordo, Mamma cinghiale, Serpentella, i fratelli Carpa) che, grazie alla forza coinvolgente delle voci narranti di Fabio Volo, Luca Ward, Francesco Pannofino, La Pina e il Trio Medusa, cicos’è l’Atrofia muscolare spinale (Sma), una malattia che colpisce nel mondo circa 1 neonato ogni 10mila e – secondo le stime -interessa oggi in Italia circa 850 persone, di cui la maggior parte con un’età inferiore ai 16 anni. Tratto dall’omonima raccolta di favole scritta da Jacopo Casiraghi, ...

