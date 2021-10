Argentina, problema muscolare per Lautaro. Salta Paraguay (Di giovedì 7 ottobre 2021) A causa di un affaticamento muscolare, l’attaccante dell’Inter e dell’Argentina, Lautaro Martinez è in forte dubbio per la sfida contro il Paraguay valida per le qualificazioni mondiali, in programma domani alle 1 ora italiana ad Asuncion. Secondo la stampa locale al suo posto giocherà Joaquín Correa. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) A causa di un affaticamento, l’attaccante dell’Inter e dell’Martinez è in forte dubbio per la sfida contro ilvalida per le qualificazioni mondiali, in programma domani alle 1 ora italiana ad Asuncion. Secondo la stampa locale al suo posto giocherà Joaquín Correa.

Advertising

Glongari : Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzi… - infoitsport : Paraguay-Argentina, Lautaro in dubbio per un problema muscolare. Pronto Correa - infoitsport : Argentina, problema muscolare per Lautaro: contro il Paraguay pronto Correa - Sportmediaset - infoitsport : Inter, si ferma Lautaro Martinez: non giocherà Paraguay-Argentina per un problema muscolare, al suo posto Correa - PinoMeazza : RT @Glongari: Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzionale per… -