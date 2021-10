Antonella Clerici, gli effetti collaterali della menopausa: “I vestiti non mi entravano” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono poche le donne che non hanno effetti collaterali con l’arrivo della menopausa, Antonella Clerici non ha avuto questa fortuna e come sempre ne parla per aiutare le altre donne. Tante volte in tv ha parlato della menopausa, dei problemi, di quelli che chiama “scaldoni”. L’abbiamo vista in diretta con il ventaglio, accaldata sempre anche con le temperature fredde. A Ok Salute e Benessere Antonella Clerici confida l’effetto collaterale più grave per lei con la menopausa. Ricorda che era ottobre del 2017, che il ciclo si è interrotto all’improvviso e ha pensato che non avrebbe più avuto quella scocciatura ma poi si è dovuta ricredere. La Clerici avrebbe preferito di gran lunga le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono poche le donne che non hannocon l’arrivonon ha avuto questa fortuna e come sempre ne parla per aiutare le altre donne. Tante volte in tv ha parlato, dei problemi, di quelli che chiama “scaldoni”. L’abbiamo vista in diretta con il ventaglio, accaldata sempre anche con le temperature fredde. A Ok Salute e Benessereconfida l’effetto collaterale più grave per lei con la. Ricorda che era ottobre del 2017, che il ciclo si è interrotto all’improvviso e ha pensato che non avrebbe più avuto quella scocciatura ma poi si è dovuta ricredere. Laavrebbe preferito di gran lunga le ...

Advertising

MrsArabellaFigg : @bayanoora Grazie Giulia mi sono sentita come Antonella Clerici al festival di Sanremo qualche anno fa quando ha do… - mxrtinapr3ntiss : @MelinaMrcry io quando a 7 anni ho realizzato che antonella clerici non mi piaceva solo come conduttrice.?? - Ricordi_Anni80 : @antoclerici @RaiLibri @MezzogiornoRai1 @antoclerici Bello, “A tavola con Antonella” ormai ho perso il conto dei su… - infoitcultura : Si chiama Cristina ed è la fotocopia di Antonella Clerici: ecco chi è - coaeurouge : riflettendo sul fatto che mia madre è così ossessionata da antonella clerici che io ormai la considero una zia -