Anticorpi monoclonali | Aifa sotto inchiesta per aver rifiutato 10mila dosi gratuite

Ultime Notizie dalla rete : Anticorpi monoclonali

Guerra ha puntualizzato che gli' per avere un'azione terapeutica efficace, devono essere somministrati nelle prime ore dell'infezione ', anche per questo era essenziale una ...La giornalista Maria Giovanna Maglie evidenzia mancanze e misteri sulla gestione della pandemia (ad esempio la non attivazione delle terapie domiciliari e l'uso di) e sottolinea:...Come rivela in esclusiva "Fuori dal Coro", l'Agenzia italiana del farmaco è accusata di danno erariale per scelta pubblica non ponderata ...Ranieri Guerra, ex direttore vicario dell’Oms, ha svelato di aver proposto le cure domiciliari ma di essere stato bloccato dal ministro Roberto Speranza.