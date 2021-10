Anna Politkovskaja | il coraggio giornalistico in Russia si paga caro Eppure c’è chi non desiste

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Quindici anni “senza” sono tanti. Sono troppi. Quindici anni fa un killer ammazzò la grande, determinata e indomita giornalista nell’androne di casa sua, in pieno centro a Mosca: era il 7 ottobre 2006, il giorno del compleanno di Putin, e la cosa a molti è parsa più che una semplice coincidenza (due giorni prima era il compleanno di Ramzan Kadyrov, il dittatore ceceno spesso e volentieri al centro delle inchieste di). La ricorrenza è spunto di riflessioni e di ricordi, e il sito di Novaja Gazeta, il bisettimanale in cuilavorava, è il luogo virtuale in cui ribollono memorie e considerazioni sui tempi bui che lasta vivendo, e di cuiaveva amaramente previsto l’avvento, descrivendo l’opacità dell’ascesa al potere di Putin. Parlare di ...

Sono trascorsi quindici anni esatti da quando la giornalista d'inchiesta e attivista russa per i diritti umani Anna Politkovskaja venne uccisa davanti all'ascensore del palazzo in cui viveva a Mosca, ...