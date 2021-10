Angela Merkel in Italia per l’ultima volta da cancelliera, l’incontro col Papa e poi con Draghi: “È il tempo della collaborazione” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Angela Merkel in Italia per l’ultima volta da cancelliera tedesca, mentre a Berlino Olaf Scholz conduce i primi colloqui esploratevi con Verdi e liberali per succederle alla guida della Germania. Prima la visita nella basilica vaticana, accompagnata dal cardinale Mauro Gambetti, che ha preceduto l’incontro con Papa Francesco e il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin. Poi l’arrivo a Palazzo Chigi, dove è stata accolta dal presidente del consiglio Mario Draghi. “Dobbiamo portare avanti un lavoro comunitario”, ha detto la cancelleria tedesca nella seguente conferenza stampa. “Questo è il tempo della collaborazione“, ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)inperdatedesca, mentre a Berlino Olaf Scholz conduce i primi colloqui esploratevi con Verdi e liberali per succederle alla guidaGermania. Prima la visita nella basilica vaticana, accompagnata dal cardinale Mauro Gambetti, che ha precedutoconFrancesco e il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin. Poi l’arrivo a Palazzo Chigi, dove è stata accolta dal presidente del consiglio Mario. “Dobbiamo portare avanti un lavoro comunitario”, ha detto la cancelleria tedesca nella seguente conferenza stampa. “Questo è il“, ha sottolineato ...

