Andrea Pirlo al mare con Valentina, ultimi scatti tra le onde (Di giovedì 7 ottobre 2021) ultimi scatti dalla sdraio in spiaggia in attesa di una nuova panchina in campo. Andrea Pirlo è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale “Chi” a Ibiza insieme a Valentina Baldini, la compagna da cui ha avuto due gemelli Leonardo e Tommaso, 4 anni, dopo Angela e Niccolò, avuti dalla ex moglie Deborah Roversi. Il mister 42enne si tuffa tra le braccia del suo amore e viene premiato con un abbraccio e un bacio focoso. Andrea e Valentina stanno insieme dal 2014 e nel 2017 a New York sono nati i loro bambini. Schivi e riservati, sono stati per anni lontani dalla mondanità, salvo poi tornare a Torino per un nuovo impegno di Pirlo. L’ex calciatore, soprannominato “il maestro” per il suo talento a centrocampo, ha fatto la sua prima esperienza da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 ottobre 2021)dalla sdraio in spiaggia in attesa di una nuova panchina in campo.è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale “Chi” a Ibiza insieme aBaldini, la compagna da cui ha avuto due gemelli Leonardo e Tommaso, 4 anni, dopo Angela e Niccolò, avuti dalla ex moglie Deborah Roversi. Il mister 42enne si tuffa tra le braccia del suo amore e viene premiato con un abbraccio e un bacio focoso.stanno insieme dal 2014 e nel 2017 a New York sono nati i loro bambini. Schivi e riservati, sono stati per anni lontani dalla mondanità, salvo poi tornare a Torino per un nuovo impegno di. L’ex calciatore, soprannominato “il maestro” per il suo talento a centrocampo, ha fatto la sua prima esperienza da ...

Advertising

WilliamHill : Some of the best free transfers in football history: ???? Lionel Messi > PSG ???? Gianluigi Donnarumma > PSG ???? Sergio… - Icardismoo : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Icardismoo : RT @juventusfc: UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ?? - MediasetTgcom24 : Andrea Pirlo al mare con Valentina, ultimi scatti tra le onde #andreapirlo - GiGiglio99 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -