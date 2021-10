Andrea Casalino al GF Vip stava nascendo un flirt con Miriana Trevisan

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è il secondo eliminato dal GF Vip 6, la sua uscita è dovuta al fatto che non è riuscito ad emergere. Eppure in un’intervista rilasciata a Casa Chi il modello non si è trattenuto ed ha espresso giudizi abbastanza chiari sui suoi coinquilini. L’ex gieffino ha rivelato di avere dei dubbi sull’atteggiamento impostato