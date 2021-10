Andrea Casalino | al GF Vip nascondeva un flirt | “Ci corteggiavamo”

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è il secondo eliminato dal GF Vip 6, la sua uscita è dovuta al fatto che non è riuscito ad emergere. Eppure in un'intervista a Casa Chi la modella non si è tirata indietro ed ha espresso giudizi abbastanza chiari sui suoi coinquilini. L'ex gieffino ha rivelato di avere dei dubbi sull'atteggiamento di Alex Belli e ha anche confessato che c'era un interesse pagato tra lui e Miriana Trevisan.: Miriana mentre parlava mi teneva la gamba appoggiata sul ginocchio e le ho detto che ha un bel piede Carmen: È così che si comincia.... CARMEN INSEGNAMI LA VITA ???????? #GFVip pic.twitter.com/q1p9ooekDc — Perle TV?? (@MatFeeMan) September 28, 2021 “Tra me e Miriana Trevisan è nata una curiosità e un bel gioco. C'è stato un pavoneggiamento e un corteggiamento. C'era un po' di feeling, dovevamo fare la barca dell'amore. Lei ...

