Ancora troppi morti di Covid nel mondo | la polemica di Mario Draghi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021)pervengono registratinel. Da quando sono incominciate le campagne vaccinali la situazione pandemica è sotto controllo ma in alcuni continenti, come l’Africa, solo il 2% di dosi sono arrivate nel continente. «Nei Paesi a basso reddito la disponibilità di vaccini èlimitata», ladial G20 dei Parlamenti in Senato.dinel: “I Parlamenti possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione”, le parole diA distanza di quasi 10 mesi da quando è incominciata la campagna vaccinale, la Pandemia è ora sotto controllo. Il numero di vittime per...