Ambiente, il Papa: "Basta azioni scellerate, quel 'si è fatto sempre così' è suicida" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalla Pontificia Università Lateranense il Papa inaugura un ciclo di studi sulla "cura della nostra casa comune e tutela del creato" e della cattedra Unesco "On futures of education for sustainability" Leggi su rainews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalla Pontificia Università Lateranense ilinaugura un ciclo di studi sulla "cura della nostra casa comune e tutela del creato" e della cattedra Unesco "On futures of education for sustainability"

