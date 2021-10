Altro che tasse sulla casa. “Dal Governo intervento giusto”. Parla la deputata M5S, Vita Martinciglio: “Nessuna patrimoniale, dalla Lega solo veti strumentali” (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è uno scontro in atto tra il premier e la Lega sulla riforma del catasto (leggi l’articolo). Vita Martinciglio, capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera, cosa ne pensa? “Credo sia chiaro a tutti l’intento puramente strumentale della Lega. Il senso di responsabilità dovrebbe far dire a ogni forza politica anche di fronte a un testo che non soddisfi pienamente: ‘Va bene diamo il nostro contributo’. Le due commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato, perAltro, hanno lavorato in piena armonia sul fisco e mi sembra anche che il Governo abbia mantenuto la promessa di tenere conto del documento conclusivo elaborato al termine dell’indagine conoscitiva del Parlamento”. E nel merito della riforma del Catasto cosa pensa il M5S? “Politicamente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è uno scontro in atto tra il premier e lariforma del catasto (leggi l’articolo)., capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera, cosa ne pensa? “Credo sia chiaro a tutti l’intento puramente strumentale della. Il senso di responsabilità dovrebbe far dire a ogni forza politica anche di fronte a un testo che non soddisfi pienamente: ‘Va bene diamo il nostro contributo’. Le due commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato, per, hanno lavorato in piena armonia sul fisco e mi sembra anche che ilabbia mantenuto la promessa di tenere conto del documento conclusivo elaborato al termine dell’indagine conoscitiva delmento”. E nel merito della riforma del Catasto cosa pensa il M5S? “Politicamente ...

Advertising

vladiluxuria : #lucamorisi un conto sono le indagini della magistratura altro è pubblicare chat private e dati sensibili sui gusti… - officialmaz : Mi permetto Definire teppisti tifosi che fischiano un loro ex giocatore è esagerato. Si può criticare chi ha fischi… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @dariolorens Si anche se saremo ininfluenti. Impossibile pensare di uscire dal governo per il green… - DanteVerga : @renzo_caleffi @Avv_Bianco_Nero Non resta altro che riconoscere che il miglior milanista di sempre era Silvio, con… - monicasinelli : @GioGeneSharp Altro che torta ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Secondo TSMC alcune aziende hanno una 'scorta' di chip Liu ci informa che la decisione non è stata ben accolta da alcune aziende, ma ha scelto di non ... prospettiva tra l'altro già preventivata da buona parte dei CEO più importanti del settore. Sempre ...

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: "Eravamo in un club di scambisti, facevano cose con?" Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l'atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima ...

Ve li ricordate? Altro che Magnum PI e Supercar, loro si che guidavano forte QuattroMania Due gemelli picchiati nel Foggiano, uno è in rianimazione Due gemelli di 32 anni sono stati picchiati nella notte tra sabato e domenica scorsi nella piazza centrale a Stornara (Foggia) in circostanze non ancora chiarite e uno di loro è ricoverato in gravi co ...

Blitz a Trapani, intercettazioni sugli “sbirri”: tutti i NOMI Il blitz di ieri notte, condotto dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Alcamo, ha visto l’arresto di otto persone. Ordine di custodia in carcere per Giuseppe Di Giovanni, 37 anni, ...

Liu ci informala decisione non è stata ben accolta da alcune aziende, ma ha scelto di non ... prospettiva tra l'già preventivata da buona parte dei CEO più importanti del settore. Sempre ...Facevamo cose, ma non fatemi diredai.poi non èla scena centrale era l'atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiatepiace molto di più il pre. Tutto quelloaccade prima ...Due gemelli di 32 anni sono stati picchiati nella notte tra sabato e domenica scorsi nella piazza centrale a Stornara (Foggia) in circostanze non ancora chiarite e uno di loro è ricoverato in gravi co ...Il blitz di ieri notte, condotto dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Alcamo, ha visto l’arresto di otto persone. Ordine di custodia in carcere per Giuseppe Di Giovanni, 37 anni, ...