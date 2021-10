Allerta meteo nel Lazio per domani venerdì 8 ottobre 2021: «Venti forti, mareggiate e temporali» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ancora maltempo nel Lazio. Dopo i disagi delle scorse ore poco fa la Protezione Civile ha diramato un’Allerta meteo gialla a partire da domani, venerdì 8 ottobre, fino alle 36 ore successive. Venti e piogge dunque potrebbero ancora riversarsi sulla Regione causando disagi alla popoLazione. Già per oggi, lo ricordiamo, era stata diramata un’altro avviso analogo. Leggi anche: Roma, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feriti Allerta meteo gialla nel Lazio per domani venerdì 8 ottobre Questo l’avviso diffuso poco fa: “dal mattino dell’ 8 ottobre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ancora maltempo nel. Dopo i disagi delle scorse ore poco fa la Protezione Civile ha diramato un’gialla a partire da, fino alle 36 ore successive.e piogge dunque potrebbero ancora riversarsi sulla Regione causando disagi alla popone. Già per oggi, lo ricordiamo, era stata diramata un’altro avviso analogo. Leggi anche: Roma, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feritigialla nelperQuesto l’avviso diffuso poco fa: “dal mattino dell’ 8e per le successive 24-36 ore si prevedono sul...

Advertising

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - DPCgov : ????#AllertaGIALLA, domenica #3ottobre, in 5 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'alle… - CorriereCitta : Allerta meteo nel Lazio per domani venerdì 8 ottobre 2021: «Venti forti, mareggiate e temporali» - CallOut31875610 : RT @TommasoPettine2: Oggi hanno chiuso tutte le scuole e anche l'università per allerta meteo. C'è letteralmente solo un po' di vento e pio… - PerugiaToday : Maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Maltempo, allerta arancione su Marche, Molise e Puglia Allerta meteo per il persistere di un'area di bassa pressione, posizionata sull'Italia centro - meridionale, che manterrà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni anche a carattere ...

Pompei si prepara ai cambiamenti climatici NAPOLI - Nessun danno al patrimonio del sito di Pompei è stato rilevato a seguito del maltempo dei giorni scorsi che ha fatto scattare un'allerta meteo gialla in alcune zone della Campania, tra cui l'area vesuviana. Intanto, l'aumento di eventi meteorologici di forte intensità registrati negli ultimi anni e riconducibili a un più ampio ...

Allerta meteo in Emilia Romagna: nuova ondata di maltempo il Resto del Carlino Meteo Firenze: molte nubi giovedì, variabile venerdì, discreto sabato Meteo Firenze. Previsioni meteo Firenze, giovedì, 7 ottobre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenome ...

Pompei si prepara ai cambiamenti climatici NAPOLI (ITALPRESS) - Nessun danno al patrimonio del sito di Pompei è stato rilevato a seguito del maltempo dei giorni scorsi che ha fatto scattare un'alle ...

per il persistere di un'area di bassa pressione, posizionata sull'Italia centro - meridionale, che manterrà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni anche a carattere ...NAPOLI - Nessun danno al patrimonio del sito di Pompei è stato rilevato a seguito del maltempo dei giorni scorsi che ha fatto scattare un'gialla in alcune zone della Campania, tra cui l'area vesuviana. Intanto, l'aumento di eventi meteorologici di forte intensità registrati negli ultimi anni e riconducibili a un più ampio ...Meteo Firenze. Previsioni meteo Firenze, giovedì, 7 ottobre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenome ...NAPOLI (ITALPRESS) - Nessun danno al patrimonio del sito di Pompei è stato rilevato a seguito del maltempo dei giorni scorsi che ha fatto scattare un'alle ...