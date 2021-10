Alle elezioni comunali il vero balzo però è quello di Fratelli d’Italia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Molto spesso non solo in Italia, ma anche all’estero, capita a chi osserva e commenta la situazione politica di sopravvalutare i dati elettorali più visibili, quelli che riguardano le grandi città, ignorando quello che si muove in provincia, nei centri più piccoli, che sono appunto di dimensioni minori, e meno al centro dell’attenzione mediatica. E però soprattutto in un Paese come l’Italia gran parte della popolazione qui vive, nelle città inferiori ai 60 mila abitanti, non nelle metropoli. Così per avere un’idea più completa del risultato complessivo delle elezioni dobbiamo guardare anche a cosa è accaduto in tutti i comuni in cui si votava, ed erano ben 118 quelli con più di 15 mila abitanti. Emerge, almeno sul versante dei partiti, un dato differente, e di maggiore stabilità rispetto a ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 ottobre 2021) Molto spesso non solo in Italia, ma anche all’estero, capita a chi osserva e commenta la situazione politica di sopravvalutare i dati elettorali più visibili, quelli che riguardano le grandi città, ignorandoche si muove in provincia, nei centri più piccoli, che sono appunto di dimensioni minori, e meno al centro dell’attenzione mediatica. Esoprattutto in un Paese come l’Italia gran parte della popolazione qui vive, nelle città inferiori ai 60 mila abitanti, non nelle metropoli. Così per avere un’idea più completa del risultato complessivo delledobbiamo guardare anche a cosa è accaduto in tutti i comuni in cui si votava, ed erano ben 118 quelli con più di 15 mila abitanti. Emerge, almeno sul versante dei partiti, un dato differente, e di maggiore stabilità rispetto a ...

