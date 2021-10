Alla scoperta dell'Amerigo Vespucci, parla il comandante (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dallo scorso 18 settembre è il nuovo comandante del veliero più affascinante al mondo, considerato un vero e proprio gioiello italiano apprezzato a livello internazionale: l'Amerigo Vespucci. Lui è il capitano di vascello Massimiliano Siragusa, 48 anni, originario di Rapallo, residente a Padova, ma con un particolare legame con la Calabria, regione di origine della moglie e luogo prescelto per trascorrere molte delle vacanze estive di famiglia. Il comando della nave italiana per eccellenza è arrivato il 18 settembre scorso, con il passaggio di consegne svolto a Taranto con il capitano di vascello Gianfranco Bacchi. Con la moglie Rossella Costantino condivide la passione per la Marina Militare, di cui la donna è stata ufficiale medico per diciotto anni prima di essere assunta ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dallo scorso 18 settembre è il nuovodel veliero più affascinante al mondo, considerato un vero e proprio gioiello italiano apprezzato a livello internazionale: l'. Lui è il capitano di vascello Massimiliano Siragusa, 48 anni, originario di Rapallo, residente a Padova, ma con un particolare legame con la Calabria, regione di originea moglie e luogo prescelto per trascorrere moltee vacanze estive di famiglia. Il comandoa nave italiana per eccellenza è arrivato il 18 settembre scorso, con il passaggio di consegne svolto a Taranto con il capitano di vascello Gianfranco Bacchi. Con la moglie Rossella Costantino condivide la passione per la Marina Militare, di cui la donna è stata ufficiale medico per diciotto anni prima di essere assunta ...

