Alla scoperta della potenza del Rosario con l’aiuto dei Santi – 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) ottobre è dedicato al Santo Rosario che la Madonna ci raccomanda in tutte le sue apparizioni. Bartolo Longo, promulgatore della devozione al Rosario, ci spiega il segreto di salvezza che racchiude. La preghiera del Rosario ha una sua storia particolare, nella quale si dispiega tutto l’amore che da sempre ha suscitato, proprio perché così tanto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 7 ottobre 2021)è dedicato al Santoche la Madonna ci raccomanda in tutte le sue apparizioni. Bartolo Longo, promulgatoredevozione al, ci spiega il segreto di salvezza che racchiude. La preghiera delha una sua storia particolare, nella quale si dispiega tutto l’amore che da sempre ha suscitato, proprio perché così tanto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

chetempochefa : Il fisico italiano Giorgio Parisi ha vinto il Premio #Nobel per la fisica per ‘la scoperta dell'interazione tra il… - artemisiaitaly : RT @museiincomune: In occasione di #FaMu2021 #Famigliealmuseo il Museo dell'#AraPacis dà il benvenuto a grandi e piccini per una piacevole… - museiincomune : In occasione di #FaMu2021 #Famigliealmuseo il Museo dell'#AraPacis dà il benvenuto a grandi e piccini per una piace… - supsi_ch : Partecipa alla quinta edizione dell'evento 'Alla scoperta delle professioni socio-sanitarie' in programma il prossi… - lucasofri : RT @SaverioMariani: Joseph Arthur nuova grande scoperta grazie alla newsletter serale di @lucasofri. Peraltro grazie. -