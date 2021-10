“Alla fine Donnarumma andrà alla Juventus!”: la rivelazione dell’esperto! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continuano a non placarsi le voci su Donnarumma. Dopo la sconfitta di ieri sera in semifinale di Nations League con la Spagna per 2-1, le speculazioni sul futuro dell’ex portiere del Milan continuano a susseguirsi. Anzi sembra che siano anche aumentate: merito dei fischi dei tifosi milanisti all’indirizzo del classe 1999. “Donnarumma lascerà il PSG: è sicuro”! le parole del giornalista PSG, Donnarumma, Juventus Una situazione alquanto difficile per Donnarumma, più che altro che a livello psicologico – patita molto ieri sera, in quanto la sua non è stata una delle migliori prestazioni personali, anzi tutt’altro. E a confermarla è l’esperto supporter del Milan e giornalista sportivo Andrea Longoni, il quale precisa: “Non penso che Gigio si aspettasse un trattamento diverso ieri dopo quello che è successo. Ma è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continuano a non placarsi le voci su. Dopo la sconfitta di ieri sera in semifinale di Nations League con la Spagna per 2-1, le speculazioni sul futuro dell’ex portiere del Milan continuano a susseguirsi. Anzi sembra che siano anche aumentate: merito dei fischi dei tifosi milanisti all’indirizzo del classe 1999. “lascerà il PSG: è sicuro”! le parole del giornalista PSG,, Juventus Una situazione alquanto difficile per, più che altro che a livello psicologico – patita molto ieri sera, in quanto la sua non è stata una delle migliori prestazioni personali, anzi tutt’altro. E a confermarla è l’esperto supporter del Milan e giornalista sportivo Andrea Longoni, il quale precisa: “Non penso che Gigio si aspettasse un trattamento diverso ieri dopo quello che è successo. Ma è ...

