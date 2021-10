Alla Festa di Roma Tarantino, Burton, Chastain, Verdone, Muccino (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Festa del Cinema di Roma quest'anno sarà ricca di grandi nomi internazionali, come i registi Tim Burton e Quentin Tarantino che riceveranno il premio Alla carriera, con 23 film nella Selezione Ufficiale provenienti da 23 Paesi diversi, fra cui l'italiano "L'Arminuta" di Giuseppe Bonito, tratto dal libro di Donatella Di Pietrantonio. Il film d'apertura sarà "Gli occhi di Tammy Faye", che sarà presentato a Roma dall'attrice americana Jessica Chastain, che qui interpreta il ruolo della celebre telepredicatrice. Un ruolo da candidatura all'Oscar, secondo il direttore artistico Antonio Monda, che quest'anno ha voluto sulla locandina della Festa una grande donna: Uma Thurman. "E' una Festa firmata, segnata dalle donne, perché ci sono ben ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladel Cinema diquest'anno sarà ricca di grandi nomi internazionali, come i registi Time Quentinche riceveranno il premiocarriera, con 23 film nella Selezione Ufficiale provenienti da 23 Paesi diversi, fra cui l'italiano "L'Arminuta" di Giuseppe Bonito, tratto dal libro di Donatella Di Pietrantonio. Il film d'apertura sarà "Gli occhi di Tammy Faye", che sarà presentato adall'attrice americana Jessica, che qui interpreta il ruolo della celebre telepredicatrice. Un ruolo da candidatura all'Oscar, secondo il direttore artistico Antonio Monda, che quest'anno ha voluto sulla locandina dellauna grande donna: Uma Thurman. "E' unafirmata, segnata dalle donne, perché ci sono ben ...

