Alitalia, caos a 8 giorni dal decollo di Ita: voli cancellati, disagi sui bagagli e un aereo senza catering perché il fornitore non viene pagato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuove grane per Alitalia all'indomani delle polemiche sulle parole del presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, che ha bollato come "vergogna nazionale" la prospettiva di uno sciopero del personale nel giorno scelto per mettere le ali alla nuova compagnia di bandiera, il 15 ottobre. Durante la giornata di giovedì almeno otto voli del vettore sono stati cancellati e, secondo quanto riportano al fattoquotidiano.it fonti sindacali, un nono aereo in partenza da Roma con destinazione New York è decollato con diverse ore di ritardo dopo che una società addetta al catering ha sospeso il servizio per via dei pagamenti in arretrato. Segnalati anche ritardi nella gestione dei bagagli. "Ci sono stati disagi e ritardi a Fiumicino dovuti a un problema di approvvigionamento ...

