Aliquote Irpef, Ires e Iva ma nelle riforme non c’è la flat tax | Come cambierà il fisco (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella bozza del disegno di legge delega, in 10 articoli, la riforma fiscale: addio alle addizionali Irpef, arriva la «sovraimposta». Previsto anche il graduale superamento dell’Irap e la razionalizzazione dell’Iva. Il nuovo catasto ci sarà, ma non per il calcolo delle tasse Leggi su corriere (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella bozza del disegno di legge delega, in 10 articoli, la riforma fiscale: addio alle addizionali, arriva la «sovraimposta». Previsto anche il graduale superamento dell’Irap e la razionalizzazione dell’Iva. Il nuovo catasto ci sarà, ma non per il calcolo delle tasse

Advertising

IlSedutomulo : RT @baffi_francesco: Quindi Salvini è contro la riduzione delle aliquote Irpef e la revisione del catasto che favorisce le fasce medio bass… - IlSedutomulo : RT @claudiocerasa: Ennesimo capolavoro di Salvini: la Lega lascia il tavolo del cdm mentre il governo approva una delega per ridurre le ali… - FrancoCibin : RT @lucianocapone: Rileggendo la delega fiscale mi convinco sempre più di quanto scrissi a luglio. Non volendo alzare le tasse i patrimoni… - andrewsword2 : RT @Corriere: Aliquote Irpef, Ires, Iva: così cambieranno le tasse. Ma nella delega fiscale non c’è... - GrendelFTMoor : RT @Corriere: Aliquote Irpef, Ires, Iva: così cambieranno le tasse. Ma nella delega fiscale non c’è... -