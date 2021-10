Alimentazione | l’influsso della tradizione orientale

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo la, il Qi è la potente energia universale che percorre l’intero creato: così tutto quello che ti circonda, la casa, le persone e il cibo, influisce su di te e sul tuo Qi. Vediamo insieme come queste forze influenzano anche il mondocucina. Quando il Qi è equilibrato, stato d’animo e benessere migliorano. Si possono disporre lo spazio e gli oggetti in modo da armonizzare il Qi nell’ambiente, aumentando la pace e la prosperità attraverso gli insegnamenti di un’arte antica: il Feng Shui. Ecco come potete utilizzare questi insegnamenti anche in cucina. Yin o Yang? Una continua altalena In tutti noi ci sono due forze complementari: l’energia yin, che favorisce la riflessione, il rilassamento e la creatività, e l’energia yang, che stimola il movimento, la fiducia e l’attività. L’equilibrio tra le due ...