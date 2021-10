Alfonso Pellegrino accusa un malore mentre passeggia | dramma della solitudine e diritti negati

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) di Erika Noschese La dignità di una persona calpestata da regole blande di un governo, nazionale e di riflesso locale, che non rispetta le esigenze e i bisogni di una comunità e che, soprattutto non tiene conto di patologie gravi. La storia di, cittadino cavese di 63 anni non è solo ilmamancanza di interlocuzione in una filiera istituzionale che dovrebbe anteporre il bene di ogni singolo cittadino. Percettore del reddito di cittadinanza,viene contattato dai cosiddetti navigator: per lui è pronto un lavoro, in villa comunale. Le sue condizioni di salute non gli consentono di accettare ma qui scatta l’avvertimento: senza lavoro non ci sarà più il sussidio disposto dal governo giallo verde. Il 63enne cavese si ...