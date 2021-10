Alessandro Meluzzi ha preso benissimo la sospensione dall’ordine dei medici (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid sono note a molti e non le ha mai nascoste. Così come il fatto che lui non si sia immunizzato, nonostante le sue stravaganti teorie sulla finta iniezione proposta alle élite mondiali (di cui lui si vanta di far parte). Alla fine, dunque, Alessandro Meluzzi è tutt’altro che sorpreso dalla decisione dell’Ordine dei medici di Torino che lo ha sospeso, in linea con le normative vigenti, per non essersi vaccinato. Meluzzi è stato sospeso dall’ordine dei medici perché non vaccinato A confermare la notizia è stato lo stesso psichiatra, spesso ospite dei salotti televisivi di Mediaset, all’AdnKronos: “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid sono note a molti e non le ha mai nascoste. Così come il fatto che lui non si sia immunizzato, nonostante le sue stravaganti teorie sulla finta iniezione proposta alle élite mondiali (di cui lui si vanta di far parte). Alla fine, dunque,è tutt’altro che sordalla decisione dell’Ordine deidi Torino che lo ha sospeso, in linea con le normative vigenti, per non essersi vaccinato.è stato sospesodeiperché non vaccinato A confermare la notizia è stato lo stesso psichiatra, spesso ospite dei salotti televisivi di Mediaset, all’AdnKronos: “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che ...

