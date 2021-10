Alessandro Meluzzi, brutto momento per lo psichiatra della tv. La decisione ufficiale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo psichiatra, psicoterapeuta nonché figura rinomata tra gli spettatori per la sua partecipazione a varie trasmissioni in televisione, Alessandro Meluzzi in queste ultime ore è stato sospeso dall’Ordine dei medici di Torino per “inosservanza dell’obbligo vaccinale”. Classe 1955 ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia nello stesso capoluogo piemontese. Il medico, nonché conosciuto opinionista del piccolo schermo, ultimamente ha manifestato spesso in diretta televisiva posizioni contrarie alla vaccinazione contro il Covid. Inoltre Alessandro Meluzzi ha anche partecipato all’ultimo evento organizzato in piazza Castello (Torino) dal capopolo dei No vax Marco Liccione spendendo gravi parole sull’argomento. Alessandro Meluzzi, la sospensione dall’Ordine ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo, psicoterapeuta nonché figura rinomata tra gli spettatori per la sua partecipazione a varie trasmissioni in televisione,in queste ultime ore è stato sospeso dall’Ordine dei medici di Torino per “inosservanza dell’obbligo vaccinale”. Classe 1955 ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia nello stesso capoluogo piemontese. Il medico, nonché conosciuto opinionista del piccolo schermo, ultimamente ha manifestato spesso in diretta televisiva posizioni contrarie alla vaccinazione contro il Covid. Inoltreha anche partecipato all’ultimo evento organizzato in piazza Castello (Torino) dal capopolo dei No vax Marco Liccione spendendo gravi parole sull’argomento., la sospensione dall’Ordine ...

