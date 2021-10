Aldo Montano aiuta Manuel a chiudere con Lulù: “Basta, non voglio la storia al GF Vip” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha chiesto aiuto al suo amico Aldo Montano per uscire dalla storia con Lulù Selassié. Il nuotatore ha paura di ferire i sentimenti della principessa e il coinquilino gli ha dato qualche consiglio. Secondo il campione olimpico Manuel dovrebbe parlare in maniera chiara a Lulù: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te“. Manuel sente che lui e Lulù viaggiano a due velocità molto diverse: “Lei dice che mi capisce e che sa chi sono, ma non è vero. Lei è impossibile che sappia chi sono, non mi conosce. Non può dire di sapere cosa penso. Lei dovrebbe dirmi ‘con te sto bene qui dentro, poi vedremo cosa succederà’. Ma senza pressioni e ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 ottobre 2021)Bortuzzo ha chiesto aiuto al suo amicoper uscire dallaconSelassié. Il nuotatore ha paura di ferire i sentimenti della principessa e il coinquilino gli ha dato qualche consiglio. Secondo il campione olimpicodovrebbe parlare in maniera chiara a: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te“.sente che lui eviaggiano a due velocità molto diverse: “Lei dice che mi capisce e che sa chi sono, ma non è vero. Lei è impossibile che sappia chi sono, non mi conosce. Non può dire di sapere cosa penso. Lei dovrebbe dirmi ‘con te sto bene qui dentro, poi vedremo cosa succederà’. Ma senza pressioni e ...

