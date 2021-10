Aldo, Giovanni e Giacomo, la verità dietro “l’addio” (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ certezza il fatto che il trio Aldo, Giovanni e Giacomo è tra i comici più amati di sempre. Ma perché si sono allontanati dalle scene? Ecco la verità. Aldo, Giovanni e Giacomo (Getty Images)L’ultimo lavoro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo risale ad un anno fa con il film è Odio l’estate. Dopo quest’opera, i tre attori si sono presi una pausa, senza però mai ufficializzarla pubblicamente. Come se fosse una cosa loro. Tuttavia, uno dei tre ha rivelato che cosa c’è dietro questa loro voglia di allontanarsi. La popolarità dei tre comici è cresciuto nel corso degli anni, facendosi amare da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Il trio comincia a lavorare insieme a teatro ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ certezza il fatto che il trioè tra i comici più amati di sempre. Ma perché si sono allontanati dalle scene? Ecco la(Getty Images)L’ultimo lavoro del trio comicorisale ad un anno fa con il film è Odio l’estate. Dopo quest’opera, i tre attori si sono presi una pausa, senza però mai ufficializzarla pubblicamente. Come se fosse una cosa loro. Tuttavia, uno dei tre ha rivelato che cosa c’èquesta loro voglia di allontanarsi. La popolarità dei tre comici è cresciuto nel corso degli anni, facendosi amare da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Il trio comincia a lavorare insieme a teatro ...

Advertising

RicoBello : @GIOVANNI___1979 @LyonKatia Aldo Montano *fa parte dell'arredamento* ! ?? Che programma guarda questa ? Non ti ci confondere. #gfvip - digam_ma : Comunque vaffanculo, tu e i film di Aldo, Giovanni e Giacomo. - renyazuke : aldo giovanni e giacomo - moonjoonkook : M RAGA MA IO NON SAPEVO CHE GLI SKZ AVESSERO FATTO IL REMAKE DE “IL CONTE DRACULA” DI ALDO GIOVANNI E GIACOMOOO - myredflin : Per carità, bellissimo il trailer di 'Cyrano' ma appena ha pronunciato il suo nome mi è partita la scena di Aldo, G… -