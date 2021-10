Alberto Tavani nuovo chief Innovation & trasformation officer di Cassa depositi e prestiti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è il; Transformationdi(Cdp)., 47 anni, napoletano, laurea in economia, ha lavorato quasi un decennio in Andersen Consulting, in Italia e negli Stati Uniti. Nel 2015 è passato in Bassilichi, comeoperating, e tre anni più tardi in Nexi, come Direttore delle strategie. Arrivato in Cdp nel 2020, nelruolo risponderà all’amministratore delegato Dario Scannapieco e avrà il compito di gestire il percorso di innovazione digitale e dare impulso al miglioramento delle performance operative del Gruppo CDP. L'articolo proviene da Ildenaro.it.