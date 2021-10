Alberto di Monaco spiega perché ancora non c’è una data per il ritorno a Monaco di Charlène

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Pochi giorni fa il principe Alberto di Monaco aveva tranquillizzato il mondo assicurando che Charlène Wittstock «sta molto meglio». Ora il reale, intervistato da Radio Montecarlo, è tornato a parlare della moglie. Per spiegare come mai non c’è ancora una data per il ritorno a Monaco della principessa, bloccata ormai da sette mesi in Sudafrica da una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a diversi interventi chirurgici. Charlène «fra pochi giorni» sarà sottoposta a un controllo medico. Solo allora si saprà se potrà ricongiungersi al marito e ai suoi figli, i gemellini di sei anni Jacques e Gabriella. Alberto ha anche chiarito che ad allontanare il rientro di Charlène a Monaco sono state «diverse complicazioni». Come il collasso che a fine settembre l’ha costretta a un nuovo ricovero in ospedale.