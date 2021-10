Albertini: “Gavi è come Totti per noi italiani. Puntare sui giovani è fondamentale” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Gavi è un’eccezione, è il Francesco Totti, chiamiamolo così. Ma in Spagna c’è un percorso formativo che comprende anche le seconde squadre, dove il talento si confronta con l’esperienza”. Così Demetrio Albertini, interpellato dall’ANSA, descrive l’approccio ai giovani in Spagna alla luce del convincente esordio del centrocampista 17enne nella semifinale di Nations League persa ieri dall’Italia. “Un giocatore talentuoso lo si vede sin da subito, lì hanno coraggio e danno l’opportunità, senza paura”, spiega l’ex centrocampista colonna del Milan ma con esperienze anche in Spagna, al Barcellona e all’Atletico Madrid. Nel 2005 “quando arrivai al Barcellona – ricorda – mi fu presentato Messi come un giocatore della cantera (la squadra giovanile). come lui altri, a partire ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) “è un’eccezione, è il Francesco, chiamiamolo così. Ma in Spagna c’è un percorso formativo che comprende anche le seconde squadre, dove il talento si confronta con l’esperienza”. Così Demetrio, interpellato dall’ANSA, descrive l’approccio aiin Spagna alla luce del convincente esordio del centrocampista 17enne nella semifinale di Nations League persa ieri dall’Italia. “Un giocatore talentuoso lo si vede sin da subito, lì hanno coraggio e danno l’opportunità, senza paura”, spiega l’ex centrocampista colonna del Milan ma con esperienze anche in Spagna, al Barcellona e all’Atletico Madrid. Nel 2005 “quando arrivai al Barcellona – ricorda – mi fu presentato Messiun giocatore della cantera (la squadrale).lui altri, a partire ...

Advertising

Raquel_Canarias : RT @DiMarzio: Le parole di Demetrio #Albertini all'indomani della sfida tra #Italia e #Spagna di #NationsLeague - Fprime86 : RT @tuttosport: #Albertini: 'Gavi come Totti. Spero che in Italia seguano la Juve U23' - gnomini : RT @DiMarzio: Le parole di Demetrio #Albertini all'indomani della sfida tra #Italia e #Spagna di #NationsLeague - CalcioWeb : #Gavi è il nuovo talento del calcio: Demetrio #Albertini si sbilancia sulle qualità dello spagnolo - tuttosport : #Albertini: 'Gavi come Totti. Spero che in Italia seguano la Juve U23' -