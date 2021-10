Al via il piano per il lavoro: 300mila disoccupati da prendere in carico entro il 2022 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il decreto interministeriale (ministero del lavoro ed Economia) è pronto. Potranno così essere assegnate alle regioni le prime risorse, 880 milioni, per rilanciare le politiche attive per il lavoro. E partirà il programma Gol, Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori, che da solo assorbe 4,4 miliardi del piano nazionale di ripresa e resilienza (più 500 milioni del React Eu) e prevede la formazione e il reinserimento occupazionale per 300mila soggetti tra i percettori di sostegni, tra reddito di cittadinanza, Naspi e cassa integrazione. Manca solo la firma del ministro dell’Economia Daniele Franco, dopodiché il decreto verrà portato in Conferenza Stato-Regioni per il via libera definitivo – spiega il Messaggero. Nel dettaglio, in questa prima fase verranno assegnati alle regioni 352 milioni per formare e ricollocare i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il decreto interministeriale (ministero deled Economia) è pronto. Potranno così essere assegnate alle regioni le prime risorse, 880 milioni, per rilanciare le politiche attive per il. E partirà il programma Gol, Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori, che da solo assorbe 4,4 miliardi delnazionale di ripresa e resilienza (più 500 milioni del React Eu) e prevede la formazione e il reinserimento occupazionale persoggetti tra i percettori di sostegni, tra reddito di cittadinanza, Naspi e cassa integrazione. Manca solo la firma del ministro dell’Economia Daniele Franco, dopodiché il decreto verrà portato in Conferenza Stato-Regioni per il via libera definitivo – spiega il Messaggero. Nel dettaglio, in questa prima fase verranno assegnati alle regioni 352 milioni per formare e ricollocare i ...

