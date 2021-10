Agrigento, picchia l'ex moglie: i figli si allontanano di nascosto da casa e lo fanno arrestare (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un uomo ha raggiunto l'abitazione dell'ex moglie e, dopo avere forzato il cancello di ingresso, è riuscito a entrare in casa per poi picchiare la donna con pugni e calci davanti ai due figli di 8 e 11 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un uomo ha raggiunto l'abitazione dell'exe, dopo avere forzato il cancello di ingresso, è riuscito a entrare inper poire la donna con pugni e calci davanti ai duedi 8 e 11 ...

Advertising

VerdeGiuseppe4 : RT @GDS_it: A Ribera, nell'Agrigentino, ancora un fatto di sconvolgente violenza in famiglia. Questa volta interrotto dai figli che hanno… - QdSit : I carabinieri a Ribera (Agrigento) hanno arrestato un operaio di 38 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia… - _98040_ : RT @GDS_it: A Ribera, nell'Agrigentino, ancora un fatto di sconvolgente violenza in famiglia. Questa volta interrotto dai figli che hanno… - GDS_it : A Ribera, nell'Agrigentino, ancora un fatto di sconvolgente violenza in famiglia. Questa volta interrotto dai figl… -