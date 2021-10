Afghanistan, vent’anni di guerra inutile (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7 ottobre 2001 ha inizio la guerra degli Stati Uniti e della coalizione internazionale contro l’Afghanistan, in risposta agli attentati dell’11 settembre. I bombardamenti del tardo pomeriggio colpiscono sia le grandi città che le località minori. L’88% degli statunitensi approva la decisione del presidente George W. Bush. L’attacco all’Afghanistan era stato pianificato già alcuni giorni dopo l’11 settembre. Un obiettivo errato da due punti di vista. Il primo: nessun afghano figura tra i 19 attentatori suicidi che hanno dirottato i 4 aerei di linea, né risale a questo Paese l’ideazione e il finanziamento dell’attacco. Anzi, la forte componente saudita dei dirottatori (15 su 19) avrebbe potuto autorizzare ad altre conclusioni, ma l’Arabia Saudita è un prezioso alleato degli Stati Uniti. Ai talebani viene imputato di non avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7 ottobre 2001 ha inizio ladegli Stati Uniti e della coalizione internazionale contro l’, in risposta agli attentati dell’11 settembre. I bombardamenti del tardo pomeriggio colpiscono sia le grandi città che le località minori. L’88% degli statunitensi approva la decisione del presidente George W. Bush. L’attacco all’era stato pianificato già alcuni giorni dopo l’11 settembre. Un obiettivo errato da due punti di vista. Il primo: nessun afghano figura tra i 19 attentatori suicidi che hanno dirottato i 4 aerei di linea, né risale a questo Paese l’ideazione e il finanziamento dell’attacco. Anzi, la forte componente saudita dei dirottatori (15 su 19) avrebbe potuto autorizzare ad altre conclusioni, ma l’Arabia Saudita è un prezioso alleato degli Stati Uniti. Ai talebani viene imputato di non avere ...

