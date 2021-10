Afghanistan | Lamorgese | prevedere canali legali di ingresso

Advertising

infoiteconomia : Afghanistan: Lamorgese, corridoi umanitari e lotta a tratta esseri umani -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Lamorgese

Agenzia askanews

... rafforzando la capacità di accoglienza dei Paesi limitrofi all'- ha detto il ministro- e contemporaneamente prevedere canali d'ingresso legali per le persone vulnerabili". In ...Corridoi umanitari per consentire, nei prossimi due anni, l'arrivo in Italia di afghani dal Pakistan e dall'Iran. E' il progetto a cui sta lavorando il ministro dell'Interno Lucianache, nel corso del forum Ue sulla protezione dei cittadini afghani, ha ribadito la necessità di evitare che i profughi finiscano nelle mani dei trafficanti di esseri umani.Roma, 7 ott. (LaPresse) - Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato al Forum promosso dall’Unione europea sulla protezione degli afghani a ...Corridoi umanitari per consentire, nei prossimi due anni, l'arrivo in Italia di afghani dal Pakistan e dall'Iran. E' il progetto a cui sta lavorando il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che, nel ...